Milyonlarca Müslüman Ramazan ayında oruç tutacak. İslam alemi bin aydan daha hayırlı olan oruç ibadetini yerine getirirken hamile kadınların oruç tutma durumları merak konusu oluyor. Anne adayları sorgulamalarını sürdürürken hamile kadın oruç tutabilir mi sorusuna yanıt arıyor. Gebelikte oruç tutmayla ilgili bir diğer önemli konu ise anne adayının farklı hastalıklarının olup olmadığıdır. Buna göre, Hamile kadın oruç tutabilir mi? Hamilelikle oruç tutulur mu?
Hamile kadınlar ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacaklarını merak edenler arasında yer alıyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekirken hamile olanların oruç tutmasıyla ilgili detaylar şöyle;
Anne adayları kendisini takip eden doktorundan onay aldıktan sonra gerekli diyet danışmanlığında oruç tutabilirler. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, gebeliğin veya bebek emzirmenin Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri olduğunu belirtiyor. Ancak kendisi dayanabilecek ve çocuğunun da etkilenmeyecek durumda olması halinde, uzman hekim kontrolünde oruç tutmalarının uygun olduğu aktarılıyor.
Beslenme kısmında bahsettiğimiz beslenme kurallarına uyun.
Mutlaka sahura kalkın ve dengeli beslenin.
İftar ve sahur arasında 2-2,5 litre su için.
Kafeinden uzak durun.
Özellikle taze sebze ve meyvelerin tüketilmesine önem verin.
Yumurta, et, tavuk, balık, kuru baklagilleri her gün çeşitlendirerek protein alımını artırın.
Çok şekerli ve yağlı gıdalardan, tatlılardan, kızartmalardan kaçının. Hafif sütlü ve meyveli tatlıları tercih edin.
Mevsimine uygun meyve (kavun, karpuz, kiraz, kayısı vb) ve sebze (enginar, bakla, semizotu gibi) tüketin.
Gün içinde alınması gereken kalori ihtiyacını iftar ve sahur arasında dağıtın. İftarda hafif gıdalar alın, sindirimi zor yemeklerden uzak durun, iftarın sonrasında bir veya iki öğün daha yemek yiyin ve sahur yapmayı ihmal etmeyin.
Gündüz saatlerinde ve sıcak havalarda daha fazla dinlenin, böylece terleme yoluyla sıvı kaybını azaltmış olursunuz.
Oruç tutarken bebek hareketlerinde azalma hissederseniz mutlaka doktorunuza başvurun.
Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları halinde oruç tutmayabilirler Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12). Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise hamile ve çocuk emziren anne oruç tutabilir.