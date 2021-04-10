Tüm islam aleminin en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesiyle orucu bozan durumlar merak ediliyor. Özellikle oruç tutmak isteyen anne adayları hamileler oruç tutabilir mi, hamileyken oruç tutulur mu gibi sorulara yanıt arıyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Hamilelik döneminde anne adaylarına; uzun süre aç kalmadan, sık sık ve azar azar yemek yemeleri önerilir. Hamileler oruç tutabilir mi? Hamilelerin Ramazan ayında oruç tutmaları zararlı mıdır?

Hamileler oruç tutma durumlarıyla ilgili olarak araştırmalarına başladı. İslam âleminin büyük heyecanla beklediği Ramazan ayı hazırlıkları içindeyken hamileler oruç tutabilir mi, hamilelerin Ramazan ayında oruç tutmaları zararlı mıdır sorularına yanıt aranıyor. Anne adayının yeterli miktarda gıda ve sıvı tüketmesi, bebeğin gelişimini doğrudan etkilediği için hamilelerin oruç tutması önerilmez. Uzmanlar, hamileliğin ilk ve son üç aylarında oruç tutulmamasını tavsiye ederken hamileler oruç tutabilir mi merak konusu olmaya devam ediyor.

HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı ile birlikte hamilelerin oruç tutma durumları araştırılıyor. Hamilelikte oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza edebiliyorlarken detaylar şöyle;