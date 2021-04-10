Hasta ziyaretine gitti 42 kişiye bulaştırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son haftalarda vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Kastamonu'da tüm denetimlere ve alınan tedbirlere rağmen virüsün yayılması engellenemiyor. Her geçen gün sayıların daha da arttığı ilde tedbirlerin sonuç vermemesinin sebepleri arasında ise vatandaşların, sıkı tedbirlere uymaması başı çekiyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Mart başlarına kadar düşük vakalarla seyir halindeydik ama normalleşmeyle beraber toplumsal hayat yüzde 90-95 oranında gerçekleşti. Bölgemizde mutant virüs oranı ve yayılım hızı çok yüksek. Maalesef, bütün ısrarlarımıza rağmen vatandaşlarımız bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermiyor. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Bir hasta ziyaretinden şu ana kadar 42 vaka tespit edildi. Sadece bir hasta ziyareti" dedi.