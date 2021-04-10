İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşatan 3 kişi tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

112 ekipleri tarafından alınan avukat, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde bulunan 1,5 metre uzunluğundaki sopa ise polis ekiplerince alınarak delil amaçlı karakola götürüldü. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri 3 işletme çalışanını gözaltına aldı. Diğer taraftan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı avukatın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.