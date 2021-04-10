İki yolcu otobüsü kazaya karıştı: 12 yaralı

Konya'da iki farklı yolcu otobüsünün buzlanma nedeniyle karıştıkları trafik kazalarında toplam 12 kişi yaralandı.
İlk kaza, saat 07.50 sıralarında Konya –Aksaray karayolu üzerinde bulunan Akörenkışla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 60 yaşındaki Remzi Manav'ın kullandığı yolcu otobüsü, Konya istikametinden Aksaray istikametine seyir halindeyken, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazda otobüste bulunan 17 yolcudan 6'sı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 1 yolcunun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
İkinci kaza, 08.10 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Bağrıkurt mevkiinde meydana geldi. 25 yaşındaki Hasan Çiğil idaresindeki yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle aynı istikamete seyir halinde olan 36 yaşındaki Görkem Şener'in kullandığı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 32 yolcudan 6'sı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.