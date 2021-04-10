İntihar eden ağabeyini kurtardı

Olay, önceki gün Araklı ilçesi Aytaş Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Mustafa Ö., evlerinin yakınındaki bir bahçede kendisini iple ağaca asarak intihar girişiminde bulundu. Mustafa Ö'yü ağaçta asılı gören kız kardeşi,boynundaki ipi keserek aşağıya indirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Ö(35), ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.Bekar olan 35 yaşındaki Mustafa Ö. 2 ay içinde ağabeyini kanser hastalığından,ardından dedesi ve kuzeninin hayatını kaybetmesi nedeniyle bunalıma girdiği öne sürüldü.