Kadıköy’de yangın çıktı! 3 kişi yanmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Kadıköy'de beş katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler bütün daireyi etkisi altına alırken 3 kişi bir oda içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalan insanları yanmaktan son anda kurtardı. Yangın kontrol altına alınırken, biri ağır üç yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Olay İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir binanın teras katında meydana geldi. İddiaya göre elektrikli ısıtıcı arızalanarak alev almaya başladı.

Kısa sürede yayılan alevler bütün daireyi etkisi altına aldı. Bu esnada evde bulunan üç kişi ise odada mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalelerinin ardından kontrol altına alınırken, vücudunda yanıklar oluşan biri ağır üç yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.