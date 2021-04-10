Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER)Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Burada konuşan Soylu şu bilgileri verdi:75 maddelik 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar sonucunda 2020'ye oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı. 2021 yılı ilk 3 ayda 55 bin 231 olay meydana gelmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 8'lik bir düşüş elde edilmiştir. 2021 yılı ilk 3 ayda 18 bin 37 şiddet mağduruna 17 bin 121 koruyucu tedbir, şiddet uygulayan 53 bin 447 kişiye yönelik 159 bin 9 önleyici tedbir kararı verilmiştir.2019'da 40 bin 397 kolluk personeline, 2020'de ise 153 bin 428 kolluk personeline aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verildi. Yeni kurulan elektronik kelepçe izleme merkezinde 1000 elektronik kelepçeyi aynı anda yani 1000 vakayı aynı anda izleyebilme kabiliyetine ulaştık. Şu an 121 vakanın takibi aktif olarak bu merkezde yapılmaktadır.2018'den bugüne kadar 1 milyon 966 bin 675 kişinin indirdiği, 109 bin 563 kadının ihbarda bulunduğu Kadın Destek Uygulaması'yla (KADES) 56 bin 788 ihbara müdahale etti. KADES hedefimiz 1 milyondu, ikiye katladık.