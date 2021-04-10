Kayseri'de feci kaza: 4 ölü

Kayseri-Malatya Karayolu'nun Pınarbaşı İlçesi Pazarören Mahallesi mevkiinde Hüseyin Ş'nin kullandığı 27 SP 695 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı.

TRAFİĞE KAPATILAN YOL AÇILDI

Yol kenarındaki sulama kanalına uçan otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kayseri Malatya karayolunun Kayseri yönü trafiğe kapatıldı. Vinç ile kanaldan çıkarılan otomobilde bulunan aynı aileden Hüseyin Ş, Mert Efe Ş, Damla Ş. ve Semra Ş hayatını kaybetti. Cesetler otopsi için Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yol ise kontrollü olarak trafiğe açıldı.