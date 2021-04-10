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Giriş Tarihi: 10.4.2021 13:24

’de trafik kazası 2 yaralı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de trafik kazası 2 yaralı

'de kontrolden çıkan otomobilin aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptığı  kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Kaya idaresindeki 26 RR 461 otomobil, Irmak virajlar mevkiinde seyreden Zehra Tuna'ın kullandığı 40 AZ 855 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü Zehra Tuna ile yanında yolcu olarak bulunan Arife Tuna ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kırıkkale’de trafik kazası 2 yaralı
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