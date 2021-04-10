Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Köpek kurtarmak için girdikleri suyolunda mahsur kaldılar
Giriş Tarihi: 10.4.2021 23:08

Köpek kurtarmak için girdikleri suyolunda mahsur kaldılar

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Köpek kurtarmak için girdikleri suyolunda mahsur kaldılar

’de su yoluna girdiği iddia edilen bir köpeği kurtarmak isteyen 2 kişi burada mahsur kaldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 3 süren çalışması sonucunda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Olay, 13.00 sıralarında Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda meydana geldi. Mimar Sinan tarafından İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan tarihi suyoluna girdiği iddia edilen bir köpeği kurtarmak isteyen Gökhan Gazoğlu ile Mustafa Kaygusuz, yaklaşık 3.5 kilometre ilerledikten sonra su yolu içindeki tünelde mahsur kaldı. Dışarıda bekleyen arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 SAATTE KURTARILDILAR

İtfaiye ekipleri mahsur kalan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 sonra Gökhan Gazoğlu ile Mustafa Kaygusuz bulundukları yerden çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada suyolunda herhangi bir köpeğe rastlanılmadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Köpek kurtarmak için girdikleri suyolunda mahsur kaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA