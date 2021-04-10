Kumar oynarken 55 bin lira ceza yediler

İstanbul Polisi; Maltepe Küçük Yalı Mahallesi'nde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerini Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetledi. Adreste yapılan kontrollerde içeride 11 kişi bulunduğu ve yapılan aramalarda masaların üzerinde poker kağıtları ve kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 700 lira nakit para bulunduğu tespit edildi. İş yeri içerisinde bulunan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle, yasa dışı kumar oynadıkları saptanan kişilere ise "Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 55 bin 950 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.