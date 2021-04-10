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Giriş Tarihi: 10.4.2021 21:56 Son Güncelleme: 10.4.2021 21:56

'da katliam gibi ! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

DHA
Malatya'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 18.00 sıralarında Kayseri- Malatya Karayolu Pazarören mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Şahan (36) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Suya gömülen otomobilin içindeki aynı aileden Hüseyin Şahan, Semra Şahan (33), Mehmet Efe Şahan (2) ve Damla Şahan (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Malatya'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
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