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Haberler Yaşam Haberleri Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Migren orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 10.4.2021 18:26

? orucu bozar mı?

Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Migren orucu bozar mı?

İslam alemi için manevi değeri yüksek olan Ramazan ayı oruç ibadetiyle başlayacak. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen hastaları ise , gibi sorulara yanıt arıyor. Aç ve susuz geçirilen sürenin artışı ile vücudun bu duruma karşı uyarıya geçtiği göz önüne alınırsa migreni olan vatandaşların oruç tutmaya karar verdikleri taktirde bir uzman doktora görünmesi gerekir. Buna göre; Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Migren orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte dualar ve ibadetler edilecek, oruçlar tutulacak. On bir ayın sultanı yapılacak ibadetlerle anlam bulurken , orucu bozar mı sorusuna yanıt aranıyor. Ramazanda değişen beslenme alışkanlıkları, uzun süre aç, susuz kalmak, parlak güneş ışınları migren ataklarını tetikleyebiliyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, migrenin oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Migreni olanlar oruç tutabilir mi? ?

MİGRENİ OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Migreni olan vatandaşlar ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacaklarını merak edenler arasında yer alıyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekirken migrenli olanların oruç tutmasıyla ilgili detaylar şöyle;

Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Migren orucu bozar mı?

hastaları uykusuz kalmadıkları ve yeterli ilaç aldıkları sürece oruç tutabilir. Sıklığı ayda 1-2'den fazla olmayan ataklar şeklinde gelen bir ağrı varsa ve kişi ilaç dışı yöntemlerle de ataklarını geçirebiliyorsa, sahur ve iftar öğünlerini düzgün takip etmek kaydıyla bu kişiler oruç tutabilirler.

Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Migren orucu bozar mı?

MİGRENİ OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ? MİGREN ORUCU BOZAR MI?

, hastanın günlük yaşamanı etkileyebilen, gün içerisindeki gerçekleştirdiği aktivitelerde kısıtlılık yaratabilen bir baş ağrısı tipidir. Genellikle ense, şakak veya göz çevresinde başlar ve ağrının çeşitine göre hareket ettikçe kötüleşebilir.

Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Migren orucu bozar mı?

Yeterli uyku ve oruca uygun şekilde düzenli ilaç kullanımı ile hastaları da oruç tutabilir.

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Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Migren orucu bozar mı?
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