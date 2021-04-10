Minik Burak kurtarılamadı

İzmit İlçesi Alikahya Mahallesinde oturan servis şoförü Ayhan ile ev hanımı Rabia Güneyli'nin tek çocukları olan Burak Emir Güneyli, yaklaşık olarak 1 hafta önce aniden rahatsızlandı.

Ailesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen 14 aylık Burak Emir Güneyli, yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastanede tedavi altına alındı. 1 haftadan bu yana tedavisi devam eden ancak herhangi bir teşhis konulmayan Burak, önceki gün hayatını kaybetti. Ölümü ile ailesi ve yakınlarını yasa boğan Burak'ın cenazesi Alikahya Fatih Camiinden alınarak, Alikahya Fatih Mezarlığında toprağa verildi. Minik Burak'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor sonucu belli olacağı öğrenildi.