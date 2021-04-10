Misvak orucu bozar mı?





Ramazan ayı başlamasıyla birlikte ağız ve diş sağlığı da gündeme gelen önemli konular arasındaki yerini alacak. Konu dini boyutu ve ağız ve diş sağlığı uzmanların görüşleri açısından değerlendirildiğinde farklı görüşler ortaya çıkıyor. Kimi ağız ve diş sağlığı uzmanları oruç sırasında dişlerin fırçalanmamasının diş çürüklerine yol açabileceği uyarısında bulunurken; kimi uzmanlar da iftar ve sahur sonrası fırçalamanın ağız ve diş temizliği azısından yeterli olacağı görüşünde.

Orucu bozan durumlara ilişkin resmi sayfası üzerinden bilgilendirme yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir.

Hal böyle olunca misvak kullanımının da oruç tutan kişi için kullanılabilir durumda olduğunu görüyoruz.