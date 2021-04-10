Müjde! Hasanlar Barajı doldu

Düzce'de bulunan ve İstanbul'a içme suyu temini sağlayan Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yoğun yağmur ve kar yağışı alan bölgede kar sularının eriyerek akarsularla birleşmesi barajda doluluk oranının artmasını sağladı.Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, yaz aylarında su sıkıntısı çekilmeyeceğini söyledi. Barajın bölge tarımındaki önemine işaret eden Öztürk, "Düzce Ovası'nda tarım için sulamada kullanılan tek baraj Hasanlar Barajı. Şu anda bu barajın doluluk oranı yüzde 100'ü geçti. Tabii ki de barajın içinde bulunan fazla su boşaltılıyor. Bu yıl tarımda sulamada pek bir sıkıntı beklemiyoruz. Çiftçiler rahat olabilir" diye konuştu.