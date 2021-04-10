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Giriş Tarihi: 10.4.2021

Müzisyen hayatını kaybetti

Müzisyen Zeki Çetin hayatını kaybetti
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Çetin dün yaşamını yitirdi. Vefat haberini alan Bülent Ersoy, üzüntüsünü "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi'cim. Mekânın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı" diyerek dile getirdi.
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Müzisyen Zeki Çetin hayatını kaybetti
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