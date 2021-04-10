Şanlıurfa'da Narkotim motorize ekipleri, uyuşturucu kullanıcılarının korkulu rüyası oldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan narkotim motorize ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile kullanıcılarının korkulu rüyası oldu. Kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı.

NARKOTİM MOTORİZE EKİPLERİ, UYUŞTURUCU KULLANICILARININ KORKULU RÜYASI OLDU

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotim motosikletli polisler, şehrin çeşitli bölgelerinde ulaşılması güç yerlere motosikletlerle ulaşarak uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Narkotik motorize ekipleri özellikle eğitim-öğretim dönemleri içerisinde dershane, okul çevrelerinde devriye görevinde bulunuyor. Gençlerin yoğunlukta bulunduğu başta kafe, park, bahçe ile mahalle aralarındaki kahvehanelere denetimler gerçekleştiren ekipler uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının engellenmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Metruk binalar ve mağaralar bölgesinde görev yapan Narkotim motorize ekipleri yaptığı işlerle uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcı ile kullanıcıların korkulu rüyası haline geldi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Kentte riskli bölge olarak bilinen Eyyübiye, Direkli, Bahçelievler, Bağlarbaşı Mahallelerinde ve mağaralar bölgesinde eğitimli köpekle çalışma yapan ekipler, burada şüpheli kişilerin ve araçların tespiti ve incelemesi yapıldı. Üst araması. Kimlik sorgulaması. Araç içi arama, mağaralarda uyuşturucu madde bulma faaliyetlerinde bulundu. Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olan motorize ekipler, geçtikleri mahallelerde vatandaşların sevgi gösterisinde bulunması dikkatlerden kaçmadı. Kent genelinde 3 aylık şok uygulama yapan ekipler tarafından gözaltına alınan 45 kişiden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonlarda ayrıca 1 tüfek, 6 tabanca, 120 gram eroin, 130 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, 200 gram Metamfetamin maddesi,300 gram Bonzai ele geçti. Vatandaşlar polislerin yaptığı uygulamalardan dolayı teşekkür etti