NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), astronotları tarafından 2016 yılında çekilen Van Gölü görüntüleri fotoğraf yarışmasında finale kaldı. Van Valisi Mehmet Ali Bilmez; herkesi 12 Nisan'da sona erecek son tur oylamasında oy kullanmaya davet etti.

Çevrim içi düzenlenen ''Dünya Turnuvası'' adlı yarışmada Astronot Kate Rubins tarafından12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı "huzur" kategorisinde birinci oldu ve yarı finaldeki rakibi "bulut kulesi'ni eleyerek finale adını yazdırdı.

Yarı finalde oyların yüzde 94'ünü alan Van Gölü'nün finaldeki rakibi; "hareket halindeki yıldızlar" isimli fotoğraf olurken Van Valisi Mehmet Ali Bilmez twitter'dan destek istedi.

"Hepimize düşen bir görev var, Van denizimizi dünyaya tanıtmak." diyen Vali Bilmez " NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafı finale kaldı. Lütfen oyunuzu kullanın" yazarak takipçilerine oy kullanma çağrısı yaptı.

Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturduğu varsayılan dünyanın en büyük sodalı, volkanik bir gölüdür. Gölün yüzölçümü 3.713 km²'dir.