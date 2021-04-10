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Giriş Tarihi: 10.4.2021 17:10 Son Güncelleme: 10.4.2021 17:14

Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı? açıkladı!

Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı!

Oruçlu iken yapılacak ve yapılamayacak şeylerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de belirtilirken, bir kısmı da liyakat sahibi topluluk ya da alimler tarafından yorumlanarak belirtiliyor. Oruçluyken cinsellik düşünmek ile orucun bozulup bozulmayacağı, bu duruma düşenler tarafından araştırılıyor. Başkanlığı, orucu bozan ve bozmayan durumları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı? İşte, oruçken cinsellik düşünmek ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

Ramazan ayının farz ibadeti olan oruç hakkında pek çok soru merak ediliyor. Oruçken karşılaşılabilecek durumlar arasında, cinsellikle ilgili meselelerde yer alıyor. Bu noktada, Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı sorusu da araştırılıyor. Başkanlığı, Ramazan ayında oruç tutarken, orucu bozacak ve bozmayacak durumları paylaştı. İşte, Diyanet'in açıklamasına göre, Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı...

Şu durumlarda oruç bozulmaz;

Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı!

01-Unutarak yemek.

02-Unutarak içmek.

03-Unutarak vika' (karı-koca birleşmek)

Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı!

04-Unutarak hem yemek,hem içmek ve hem de birleşmek.

Hadis-i Şerif: ''Oruçlu olduğu halde unutarak yiyip içen kimse,orucunu tamamlasın.Onu yedirip içiren Allah Teala'dır.''(Müslim,Sıyam,171;Darimi,Savm,23;Ahmed b.Hanbel,2,425)

Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı!

Hadis-i Şerif: ''Ramazanda unutarak iftar eden (yiyip içen) kimseye, kefaret te kaza da gerekmez''(İbni Mace,Sıyam,15) Cinsel ilişki de yeme ve içme gibidir. Ancak kişi kendisi oruçlu olduğunu hatırlarsa veya bir başkası ona hatırlatırsa yaptığı şeyden derhal vazgeçmelidir. Oruç olduğunu unutarak yiyip-içen birisi eğer muktedir-sağlıklı birisi ise onu gören kimsenin onun oruç olduğunu uyarması gerekir, yok eğer zayıf ve yaşlı birisi ise onu gören kimsenin uyarmaması daha üstündür denmiştir. Ancak bu durumda,rızkı ve o kimseye olan lutfu ilahiyi(ikramı) kesmek olacağından, unutarak yiyip içen kişi sağlıklı olsun veya zayıf olsun,yaşlı olsun veya genç olsun aynıdır. Ve Feth'in ibaresi haber vermemek hususunda daha geniştir.(Nimet-i İslam,Sahife,660)

Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı!

05-Bakmak veya düşünmek suretiyle boşalmak. Çünkü bu durumda cinsel ilişki, ne şekil ne de anlam bakımından yoktur. Ancak böyle boşalan kimse günahkar olur.

06-İnzal olmaksızın öpmek.Yani öpme ve okşama neticesinde hiçbir şey gelmez veya sadece mezi gelirse oruç bozulmaz,fakat meni gelirse oruç bozulur ve sadece kaza gerekir.

Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı!

07-Uyuyup ihtilam olmak.

08-Cünüp olarak sabahlamak ve hatta o gün boyunca cünüp kalmak.Ancak cünüplükten temizlenmek namaz kılmak için farzdır.Cünüplükten bir an evvel temizlenmek İslamın adabındandır.Ayet-i Kerime:''Eğer cünüp iseniz temizlenin''(El-Maide:5/6). Hadis-i Şerif:''Melekler,içinde resim veya köpek yahut cünüp insanın bulunduğu eve girmezler.''(Ebu Davud,Tahare,89,Libas,129;Nesai,Tahare,167;A.b.Hanbel,1,80,83,107,139)

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Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı!
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