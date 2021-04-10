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Giriş Tarihi: 11.4.2021 03:14 Son Güncelleme: 11.4.2021 03:17

Pandemiyi hiçe saydılar! 'da 5 yıldızlı otelde '' partisi

İHA
Pandemiyi hiçe saydılar! Aydın'da 5 yıldızlı otelde 'korona' partisi

Türkiye'de mutasyonlu virüsün etkisiyle son dönemde koronavirüs vakaları artarken, 'ın Kuşadası ilçesinden gelen görüntüler 'pes artık' dedirtti. Sağlık ürünleri satan bir firmanın 5 yıldızlı bir otelde düzenlediği toplantıdan yapılan partide koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Türkiye'de son dönemde artan koronavirüs vakaları üzerine yetkililer maske, mesafe ve temizlik konusunda peş peşe uyarılarda bulunurken, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelden gelen görüntüler 'pes artık' dedirtti.

POLİSE İHBAR EDİLDİ

Bölgede bulunan ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasından rahatsızlık duyan bir şahıs yaşananları cep telefonu ile kaydederek Whatsapp ihbar hattına göndererek duruma müdahale edilmesini istedi.

PARTİYE YAKLAŞIK 400 KİŞİ KATILDI

Kuşadası Pine Bay otelde gerçekleştirildiği ileri sürülen etkinlikte doğal sağlık ürünleri satışı yapan bir firma bayi toplantısı düzenlendi. 5 yıldızlı oteldeki toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı. Toplantının ardından otelin bahçesinde yasak olmasına rağmen parti verildi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sahneye yabancı dansçıların çıktığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu partinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.

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Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı etkinliğin yapıldığı ileri sürülen otel yetkilileri telefonlara cevap vermedi.

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Pandemiyi hiçe saydılar! Aydın'da 5 yıldızlı otelde 'korona' partisi
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