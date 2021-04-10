Pandemiyi hiçe saydılar! Aydın'da 5 yıldızlı otelde 'korona' partisi

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sahneye yabancı dansçıların çıktığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu partinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.