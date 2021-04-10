Pandemiyi hiçe saydılar! Aydın'da 5 yıldızlı otelde 'korona' partisi

Türkiye'de son dönemde artan koronavirüs vakaları üzerine yetkililer maske, mesafe ve temizlik konusunda peş peşe uyarılarda bulunurken, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelden gelen görüntüler 'pes artık' dedirtti.
POLİSE İHBAR EDİLDİ
Bölgede bulunan ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasından rahatsızlık duyan bir şahıs yaşananları cep telefonu ile kaydederek Whatsapp ihbar hattına göndererek duruma müdahale edilmesini istedi.
PARTİYE YAKLAŞIK 400 KİŞİ KATILDI
Kuşadası Pine Bay otelde gerçekleştirildiği ileri sürülen etkinlikte doğal sağlık ürünleri satışı yapan bir firma bayi toplantısı düzenlendi. 5 yıldızlı oteldeki toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı. Toplantının ardından otelin bahçesinde yasak olmasına rağmen parti verildi.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sahneye yabancı dansçıların çıktığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu partinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.