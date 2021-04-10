Polis Teşkilatı'nın 176'ıncı yıl dönümü Taksim'de kutlandı

10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Pandemi tedbirleri altında sabah saatlerinde gerçekleşen törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve polis müdürleri katıldı. İl Emniyet Müdürü Aktaş, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından sona erdi.





CUMHURBAŞKANI'NDAN KUTLAMA MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatı'nın 176'ıncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı gönderdi. Mesajda "Ülkelerin kalkınması, ilerlemesi ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz istikrar, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Canı pahasına görev yapan tüm polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu doğrultuda emniyet teşkilatımız da terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında güvenlik ve huzurun korunmasında önemli görevler üstlenmekte, gece-gündüz büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla çalışmaktadır. Emniyet mensuplarımızın görevlerini ifa ederken en büyük gücü, halkımızın güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur.

Koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede de Emniyet Teşkilatımız yine en ön safta yer almıştır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan tüm polislerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Emniyet Teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını tekrar tebrik ediyor, milletimiz için iftihar vesilesi olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadeleri yer aldı.