Ramazan öncesi Paşaçayırı Camii ibadete açıldı

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde deprem riski taşıması nedeniyle yıkılan ve kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen Paşaçayırı Camii, düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılış için gelen davetlilere HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmanın sonunda dualar edilip açılış kurdelesi kesildi. İlçedeki hayırsever vatandaşların destekleriyle Gaziosmanpaşa'ya kazandırılan 3 katlı cami, aynı anda bin 500 vatandaşın ibadet etmesine imkan tanırken, kütüphane ve kuran kursu gibi fonksiyonları da bünyesinde bulunduracak.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Açılışta konuşan İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe îmân eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imâr eder" ayetine vurgu yaparak, "Caminin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

'RAMAZAN AYINDA İLÇEMİZDE 4 CAMİYİ İBADETE AÇMIŞ OLACAĞIZ'

11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi caminin hizmete girmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Güzel eserimizin gün yüzüne çıkmasında katkısı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Resullullah (S.A.V) efendimizin öncülüğüne örnek olmak münasebetiyle, Hadis-i Şerif'te yer alan; bir mescit yapanın cennete evi hazırdır inancıyla her birimizin bu mekanları artırması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmalara desteklerimiz devam edecek. Ramazan ayında ilçemizde 4 camiyi ibadete açmış olacağız. Önümüzdeki haftalarda da Yunus Emre Camii'mizin açılışını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

'CAMİLER BU TOPRAKLARA MÜSLÜMANLARIN VURULMUŞ BİRER MÜHRÜDÜR'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise "Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde, bir kişinin camiye mescide ilgisini görürseniz onun mümin, Müslüman olduğuna şehadet edebilirsiniz buyurmuşlardır. Bu muhteşem eserin bugün burada vücut bulmasına vesile olan katkı yapan, destek veren herkesi bu manada biz herkesi gerçek Müslüman olarak kabul ediyoruz. Camiler bu topraklara Müslümanların vurulmuş birer mührüdür" dedi.