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Giriş Tarihi: 10.4.2021 16:33

? orucu bozar mı?

Reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Reflü orucu bozar mı?

Mübarek Ramazan ayında bol bol ibadet edilecek, dualar okunacak ve oruç tutulacak. İslam alemi için manevi değeri yüksek olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında reflüsü olan vatandaşlar oruç tutmak isterlerken internet üzerinden , hastaları oruç tutabilir mi, oruçları bozulur mu gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, reflünün oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Buna göre; reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? ?

hastaları mübarek ramazan ayıyla birlikte oruç tutmayla ilgili araştırmalara başladı. Reflü şikayeti olan fakat endoskopide bulgusu olmayan hastalar 'Eroziv olmayan reflülü hastalar' olarak adlandırılırken reflü ilaçlarıyla oruç tutma durumları olabiliyor. Reflü tanısı konmuş ve tedavi altındaki bazı hastaların oruç tutmak için uzman doktora danışmaları gerekir. Oruç ibadeti yerine getirilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Buna göre; ? ? İşte detaylar…

REFLÜSÜ OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesine reflü denir. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen reflü hastalarının belli hususlara dikkat etmesi gerektiği biliniyor. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar reflü hastaları oruç tutabilir mi, reflü orucu bozar mı gibi sorulara yanıt ararken detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Reflü orucu bozar mı?

REFLÜSÜ OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ? REFLÜ HASTALARININ ORUCU BOZULUR MU?

Reflüsü olan vatandaşlar isterlerse oruç tutabilirlerken şikayetleri belirginse gastroenteroloji hekimine başvurmaları gerekir.

Endoskopide yemek borusunun alt ucunda aside bağlı hasarlanma olup olmadığına bakılıyor. Hasarlanma olduğunda eroziv hastalığı deniliyor ve bu da dört evreye ayrılıyor. Evre D, en ağır reflü tipini, evre A ise en hafif reflü tipini ifade ediyor.

A tipi reflü hastaları oruç tutabilir. Diğer evrelerdeki reflü hastalarının oruç tutması halinde hastalıkları ilerleyebilir. Genelde bu kişilerin, sık aralıklarla ve az miktarda yemesi gerekir. Çok yerse reflü artıyor.

Reflü şikayeti olan fakat endoskopide bulgusu olmayan hastalar 'Eroziv olmayan reflülü hastalar' olarak adlandırılıyor. Bu gruptaki hastalar, reflü ilaçlarıyla oruç tutabiliyor.

Reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Reflü orucu bozar mı?

REFLÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mideden yemek borusuna asit, safra, pankreas salgılarının kaçması sonucu mide ekşimesi,

Ağza acı ve ekşi su gelmesi,

Geğirme, bulantı, kusma, yutma zorluğu,

Boğazda takılma hissi,

Ses kısılması,

Göğüste yanma,

Öksürük,

Gece ortaya çıkan boğulma hissi

Diş çürükleri, ağız kokusu.

Reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Reflü orucu bozar mı?

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Reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Reflü orucu bozar mı?

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Reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Reflü orucu bozar mı?
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