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Giriş Tarihi: 10.4.2021 16:52 Son Güncelleme: 10.4.2021 17:14

Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? fetvası ile sahurda ezan okunurken su içmek hakkında bilgiler

Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvası ile sahurda ezan okunurken su içmek hakkında bilgiler

2021 Ramazan ayına erişiyoruz. Her ramazan olduğu gibi yapılacak ibadetlerin yanı sıra, bu aya özel farz ibadet olan oruç hakkında bilgiler araştırılıyor. Merak edilenlerin başında orucu bozan durumlar, bu durumların başında da sahurda ezan okunurken su içmek hakkındaki hüküm yer alıyor. Buna göre, Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? İşte, açıklaması ile Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı...

Ramazan aylarında vatandaşlar tarafından araştırılan ve en çok tartışma konusu olan orucu bozan ve bozmayan durumlar arasında sahurda ezan okunurken su içmek yer alıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, oruca etki etmeyen ve orucu bozan durumlar ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. Buna göre, Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Aşağıda, İşleri Başkanlığı'nın sahurda ezan okunurken su içmek hakkında teferruatlı izahı yer alıyor. İşte, merak edilenler...

Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvası ile sahurda ezan okunurken su içmek hakkında bilgiler

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvası ile sahurda ezan okunurken su içmek hakkında bilgiler

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvası ile sahurda ezan okunurken su içmek hakkında bilgiler

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.

Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvası ile sahurda ezan okunurken su içmek hakkında bilgiler

Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvası ile sahurda ezan okunurken su içmek hakkında bilgiler
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