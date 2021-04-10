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Giriş Tarihi: 11.4.2021 00:53

Salgınla mücadele için sürücü ve yolcularda HES kontrolü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Salgınla mücadele için sürücü ve yolcularda HES kontrolü

’de 43 ilin bağlantı noktasında otobüsler ve özel araçlar durdurularak koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodları kontrol edildi.

56 saatlik hafta sonu kısıtlamasının olduğu Kırıkkale'de İl Salgın Denetim ve polis ekipleri, 43 ilin bağlantı noktası Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler ile özel araçları durdurdu.

Sürücü ve yolcuların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve Hayat Eve Sığar (HES) kodları sorgulandı ayrıca seyahat izin belgeleri de bir bir kontrol edildi. Görevliler, yolculara maskelerini çıkartmamaları ve düzgün takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan kent merkezindeki kontrol noktalarında da özel araçları ile seyahat eden sürücü ve yolcularda da koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kontrolleri yapıldı.

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Salgınla mücadele için sürücü ve yolcularda HES kontrolü
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