Salgınla mücadele için sürücü ve yolcularda HES kontrolü

56 saatlik hafta sonu kısıtlamasının olduğu Kırıkkale'de İl Salgın Denetim ve polis ekipleri, 43 ilin bağlantı noktası Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler ile özel araçları durdurdu.

Sürücü ve yolcuların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve Hayat Eve Sığar (HES) kodları sorgulandı ayrıca seyahat izin belgeleri de bir bir kontrol edildi. Görevliler, yolculara maskelerini çıkartmamaları ve düzgün takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan kent merkezindeki kontrol noktalarında da özel araçları ile seyahat eden sürücü ve yolcularda da koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kontrolleri yapıldı.