Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.4.2021 14:29

’da göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

’nın Viranşehir ilçesinde göçük altında kalan 31 yaşındaki kepçe operatörü hayatını kaybetti.

Olay Viranşehir -Kızıltepe karayolu şahvelat köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Yüklenici bir firmanın kepçe operatörü iddiaya göre taş ocağı şantiyesinde kazı çalışması yaparken üzerine büyük taş kütleleri düştü. Olayın haber verilemesi ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler üzerine taş düşen kepçe operatörü Yusuf Babaç (31) hayatını kaybettiğini belitledi. Olay yerinde yanında bulunan ve ismi öğrenilmeyen bir kişide yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA