Şanlıurfa’da göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Olay Viranşehir -Kızıltepe karayolu şahvelat köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Yüklenici bir firmanın kepçe operatörü iddiaya göre taş ocağı şantiyesinde kazı çalışması yaparken üzerine büyük taş kütleleri düştü. Olayın haber verilemesi ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler üzerine taş düşen kepçe operatörü Yusuf Babaç (31) hayatını kaybettiğini belitledi. Olay yerinde yanında bulunan ve ismi öğrenilmeyen bir kişide yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.