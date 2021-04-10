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Giriş Tarihi: 11.4.2021 03:23 Son Güncelleme: 11.4.2021 03:24

sonuçları belli oldu! ile 10 Nisan çekiliş sonuçları - burada

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama burada

aracılığıyla haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) - Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ sonuçları bugün (10 Nisan 2021 Cumartesi) şans oyunu severlere duyuruldu. (MPİ) ile ortaklığının en popüler şans oyunları arasında yer alan ’nun bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar, peş peşe gelen devirlerle tarihin en çılgın ikramiye tutarına ulaşan 137 Milyon TL’nin sahibi olmak isteyerek açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile ve ekranı.

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango Online aracılığıyla açıklanmaya devam ediyor. Uzun zamandır peş peşe gelen devirlerle 137 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı, MPİ tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu çılgın büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurmaları sonrasında MP TV - Youtube ortak canlı yayında belirlenecek kazandıran numaraları öğrenmek için 10 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (10 NİSAN)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişle 10 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Nisan Sayısal Loto sonuçları: 5 - 21 - 30 - 43 - 45 - 60 + 39 (Joker)

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama burada
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