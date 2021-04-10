Şiddetli tipi ve kar yolları kapattı

Ankara Otoyolu Tekir - Pozantı arasında yoğun kar yağışı nedeniyle yol, çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

Adana-Ankara Otoyolu Akçatekir mevkiinde iniş ve çıkış yolunda şiddetli tipi ve kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Şiddetli tipi sebebi ile araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı, tipinin şiddetinin azalmasından sonra yolun trafiğe açılacağı öğrenildi.

Bölgede etkili olan yağış dolayısıyla otoyolun Adana ve Niğde kesimlerinde kayan ve arıza yapan araçlar yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu. Çok sayıda araç buzlanma nedeniyle kazaya karıştı.

Karayolları bölge müdürlüğü ekipleri bölgede kar küreme, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.