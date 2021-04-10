Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şiddetli tipi ve kar yolları kapattı
Giriş Tarihi: 10.4.2021 16:40

Şiddetli tipi ve kar yolları kapattı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şiddetli tipi ve kar yolları kapattı

Ankara Otoyolu Tekir - Pozantı arasında yoğun kar yağışı nedeniyle yol, çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

Ankara Otoyolu Tekir - Pozantı arasında yoğun kar yağışı nedeniyle yol, çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

Adana-Ankara Otoyolu Akçatekir mevkiinde iniş ve çıkış yolunda şiddetli tipi ve kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Şiddetli tipi sebebi ile araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı, tipinin şiddetinin azalmasından sonra yolun trafiğe açılacağı öğrenildi.

Bölgede etkili olan yağış dolayısıyla otoyolun Adana ve Niğde kesimlerinde kayan ve arıza yapan araçlar yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu. Çok sayıda araç buzlanma nedeniyle kazaya karıştı.

Karayolları bölge müdürlüğü ekipleri bölgede kar küreme, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şiddetli tipi ve kar yolları kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA