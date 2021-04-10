Son Dakika: Burdur ve Muğla'da korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son günlerde Akdeniz ve Ege Deniz'inde meydana gelen depremlerin ardından Ege'de de bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son verilere göre yaşanan depremin 3.5 olarak ölçülürken, derinliği 6 kilometre olarak açıklandı. Bölgemizde meydana gelen depremlerin şiddeti, ya da sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından deprem olup olmadığı sık sık araştırılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ