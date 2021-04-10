Son dakika: ENKA'da büyük skandal! Ünlü holdingi eski müdürü 20 milyon dolandırmış

VECİHİ K.

SAHTE BORDRO HAZIRLAYIP, İMHA ETMİŞLER

Şirket, incelemenin derinleştirilmesi sonrası şirketin zararının çok daha yüksek meblağlarda olacağını belirterek, şikayetçi oldu. 2007-2019 yılları arasında alması gereken maaş/prim vs de toplamda 8 milyon 587 bin lira para fazla alarak uhdesine geçirdiği, eski müdürün aynı şirkette çalıştığı kardeşi ve arkadaşıyla iş birliği içerinde olduğu iddia edildi. Dosya bilirkişi incelenmesi yapıldı. Alınan bilirkişi raporunda eki müdür Gökhan K.,, kardeşi Vecihi K. ve arkadaşı Alaattin O. ile düzenlemiş oldukları sahte bordrolarla müşteki firmayı toplamda 20 milyon 159 bin lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan iş birlikçi olduğu ileri sürülen Alaattin O., suçunu itiraf etti. Gökhan Karagöz ile Vecihi Karagöz' ün alınan ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de Alaattin O. ise üzerine atılı suçu tevil yoluyla ikrar etti.