Son dakika: ENKA'da büyük skandal! Ünlü holdingi eski müdürü 20 milyon dolandırmış

Son dakika... 24 Ağustos günü, Enka Holding'de personel müdürü olarak çalıştıktan sonra görevine son verilen Gökhan K. silahlı iki adamı ile şirketin Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin G.'nin odasını bastı. Gökhan K., belinden çıkardığı silahı Sebahattin G.'nin başına dayayarak, 'Geçmiş hesapları incelemeye devam edersen seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Sebahattin G., yaşadıkları ardından durumu yetkililere aktararak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
FOTOĞRAFTAKİ: GÖKHAN K.
ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİ
Yaşanan baskın sonrası holding yetkilileri tarafından hukuk, finans, muhasebe, personel bölümlerini de içine alan denetim süreci başlatıldı. Yapılan ilk incelemede eski personel müdürünün zimmetine yaklaşık 90 milyon lira geçirdiğini belirledi. Denetim süreci esnasında geçmişe yönelik şirket personel maaş hesaplan üzerinde yapılan incelemede, Gökhan K.'nin görevi kapsamında maaş bordrolarını hazırladığı, maaşların toplam tutarına her ay 10 bin ila 270 bin arasında bir ekleme yapıldığı ortaya çıktı. Fahiş fiyatları yetkililere onaylattığı, gerçek maaş toplamı ile onaylatılan hileli toplam arasındaki farkı da kendi maaşına, prim, ek kazanç gibi göstermek sureti ile yansıttığı, SGK kesintileri, gelir vergisi gibi kesintileri ile birlikte usulüne uygun olarak bordrolaştırdığı belirlendi.
VECİHİ K.
SAHTE BORDRO HAZIRLAYIP, İMHA ETMİŞLER
Şirket, incelemenin derinleştirilmesi sonrası şirketin zararının çok daha yüksek meblağlarda olacağını belirterek, şikayetçi oldu. 2007-2019 yılları arasında alması gereken maaş/prim vs de toplamda 8 milyon 587 bin lira para fazla alarak uhdesine geçirdiği, eski müdürün aynı şirkette çalıştığı kardeşi ve arkadaşıyla iş birliği içerinde olduğu iddia edildi. Dosya bilirkişi incelenmesi yapıldı. Alınan bilirkişi raporunda eki müdür Gökhan K.,, kardeşi Vecihi K. ve arkadaşı Alaattin O. ile düzenlemiş oldukları sahte bordrolarla müşteki firmayı toplamda 20 milyon 159 bin lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan iş birlikçi olduğu ileri sürülen Alaattin O., suçunu itiraf etti. Gökhan Karagöz ile Vecihi Karagöz' ün alınan ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de Alaattin O. ise üzerine atılı suçu tevil yoluyla ikrar etti.
ALAATTİN O.
YARGILANACAKLAR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, 3 iş birlikçi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin müşteki firma ile aralarında hizmet ilişkisini kötüye kullanarak, iştirak iradesi ile farklı tarihlerde düzenlemiş oldukları ücretlerine ait ve gerçek alacaklarını gösteren bordro dışında ayrıca daha yüksek miktarda ücretler yazarak sahte bordrolarla müşteki firmayı 20 milyon 159 bin lira zarara uğrattıkları ve paraları tahsil ederek aradaki zimmetine geçirdiği ve hakiki imzaları taşıyan bordroyu imha ettiği anlatıldı. 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Özel Belgede Sahtecilik suçlarından 10 yıla kadar hapsi istenen üç şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.