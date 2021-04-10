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Giriş Tarihi: 10.4.2021 19:41 Son Güncelleme: 10.4.2021 19:41

Son Dakika - çöktü mü? , ne zaman düzelecek?

Son Dakika - Getir çöktü mü? Getir neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

İhtiyaç duyulan ürünleri geliştirilen uygulama aracılığıyla kullanıcılara sunan “” uygulamasına anlık olarak erişim sağlanamıyor. Uygulama üzerinden sipariş vermek isteyerek mobil cihazları üzerinden erişim sağlayamaya çalışanlar hata uyarısı alması sonrasında Getir çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmezken, Kulalnıcıların öğrenmek istediği Getir çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? sorusu yanıtları ve son dakika detayları.

İhtiyaç duyulan pek çok ürünü kapıya getiren "Getir" uygulamasına bugün giriş yapmak ve sipariş vermek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı. Sorunun neden kaynaklandığını merak eden kullanıcılar Getir çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorusu üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalar yapmaya başladı.

GETİR ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Getir uygulamasında yaşanan erişim sorunu nedeni ve gelecek olan resmi açıklaya ilişkin detaylar şu şekilde;



Getir uygulamasının kullanıcılarının yaşadığı erişim sorununa ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi halinde burada olacak.

GETİR UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLER

Getir ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan uygulama üzerinden çalışan çevrimiçi market uygulamasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında 21 ilde yer alan seçili bölgelerde 100'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet vermektedir. Şirketin planları arasında Londra, Paris, São Paulo ve New Mexico gibi şehirlerde de hizmet etmek vardır. 27 Ocak 2021 itibarıyla Londra'da hizmet vermeye başlamışlardır.

Getir market siparişi sisteminin yanında yemek siparişini de kısa sürede teslim etmek amacıyla Getir Yemek sistemini belirli bölgelerde hizmete aldı. Michael Moritz öncülüğündeki yabancı yatırımcılar uygulamaya 38 milyon dolar yatırım yapmıştır.GetirYemek Türkiye'nin 81 ilin tamamında kullanılan ilk Çevrimiçi yemek siparişi markası oldu.

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Son Dakika - Getir çöktü mü? Getir neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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