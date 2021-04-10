Son Dakika - Getir çöktü mü? Getir neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

İhtiyaç duyulan pek çok ürünü kapıya getiren "Getir" uygulamasına bugün giriş yapmak ve sipariş vermek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı. Sorunun neden kaynaklandığını merak eden kullanıcılar Getir çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorusu üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalar yapmaya başladı.

GETİR ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Getir uygulamasında yaşanan erişim sorunu nedeni ve gelecek olan resmi açıklaya ilişkin detaylar şu şekilde;