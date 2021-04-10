Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi! Bursa'da dehşet! Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı...
Giriş Tarihi: 10.4.2021 11:38 Son Güncelleme: 10.4.2021 11:40

haberi! 'da dehşet! Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı...

İHA
Son dakika haberi! Bursa'da dehşet! Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı...

haberleri... 'da korkunç bir olay yaşandı. Öfkeli koca, eşine uygunsuz mesaj attığını öne sürdüğü kişiyi bir kafede yakaladı, bıçaklamaya başladı. O anlar ise an be an amatör kameraya yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..

Son dakika haberi: Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.T.(32) M.B'nin (41) eşine uygunsuz mesajlar attı.

Mesajları gören M.B., eşine S.T'nin kim olduğunu sordu. Genç kadın durumu eşi M.B.'ye anlattı. Kendisini rahatsız eden birinin olduğunu, uygunsuz mesajlar attığını dile getirdi.

Rahatsız edildiğini söyleyen genç kadın, eşi M.B.'nin söylemesi üzerine telefondan S.T'ye buluşmak için mesaj attı.

Bir kafede buluşmaya gelen adam, genç kadın yerine kocasını karşısında buldu.

S.T., ve M.B., olay yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., ve S.T., arasında arbede oluştu. Arbede sırasında M.B., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle S.T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

BIÇAKLAMA ANI İSE ANBEAN AMATÖR KAMERALARA YANSIDI

Diğer yandan kavgaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. M.B., ise daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Yaralı adam Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Bursa'da öfkeli koca eşine uygunsuz mesajlar adamı böyle defalarca bıçakladı...

M.B., ise Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ile yakalandı.

Polis merkezine götürülen M.B., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi! Bursa'da dehşet! Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA