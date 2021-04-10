Son dakika haberi: Tuzla'daki lüks site sular durulmuyor! O müdür konuştu

"ÇİME BASTIKLARI İÇİN CEZA YAZMADIK"

Bazı site sakinlerinin çimlere bastığı için ceza yedikleri yönündeki iddialara cevap veren Yusuf Erbasan, "Ceza yazmadık ama dört ya da beş aileye çok ciddi şekilde önce uyarı daha sonra ikaz yaptık. Çimlerimizin üzerinde futbol topu oynanmaya başlanmıştı. Diğer aile sakinlerinin çok büyük talebi ve baskısı üzerine yaptık. Bizim çimlerimiz ve çim alanımız çok küçük olduğu için futbol oynamaya müsait değil ve buna da şu an izin vermiyoruz, vermeyeceğiz de. Ama çime basabilir, çimde gezebilir, oturabilir" şeklinde konuştu.