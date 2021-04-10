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Giriş Tarihi: 10.4.2021 12:14

Son dakika: Hemşire 'ın feci sonu! 15 metreden uçtu

DHA
Son dakika: Hemşire Seycan Alan'ın feci sonu! 15 metreden uçtu

Son dakika haberi: 'da korkunç bir kaza meydana geldi. Genç hemşire yaşamını yitirdi. ilçesinde, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü hemşire (26) yaşamını yitirdi. Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile 'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Son dakika haberleri... Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden ve iddiaya göre, kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı yolda meydana geldi.

Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitimi 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü.

Alan, aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti.

Alan'ın cansız bedeni, yeniden görev yaptığı hastaneye getirilip, morga konuldu.

Hemşire Seycan'ın cenazesi, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'ye gönderildi.

BAYRAM SONRASI DÜĞÜN YAPACAKMIŞ

Seycan Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.

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Son dakika: Hemşire Seycan Alan'ın feci sonu! 15 metreden uçtu
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