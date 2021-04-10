Son dakika: İstanbul ve Antalya'da koronavirüs baskını! Görüntüler 'pes' dedirtti

Son dakika haberleri... Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan otelin altıncı katındaki restoranda eğlenmek isteyen 100 kişi parti düzenledi.
Partiye katılan bazı kişiler eğlence görüntülerini sosyal medyadan yayınladı. Polisin adresi tespit etmesi üzerine harekete geçildi.
Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak düzenlenen partiye, polis ekipleri baskın yaptı.
Polisin içeriye girmesiyle birlikte müzik yayını kesilirken, eğlenceye katılanların kimlikleri polis tarafından tek tek incelendi.
Otel müşterisi oldukları, sosyal mesafe ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle partiye katılan 100 kişiye, para cezası kesildi.
Ayrıca, otele de cezai işlem uygulandı.
ANTALYA'DA GALA DÜZENLENDİ
Antalya'nın da dahil olduğu 'çok yüksek riskli' kentlerde, cuma günü saat 21.00 ile pazartesi günü 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanırken, 5 yıldızlı otelde gala gecesi düzenlendi.
Serik ilçesinin Belek Mahallesi'ndeki otelde yapılan galaya katılan davetlilerin çoğu, maske takmazken, bazıları da piste müzik eşliğinde dans etti.
Davetliler, pasta kesilirken ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.
Koronavirüs kısıtlamalarının unutulduğu bu anları, yine geceye katılan davetliler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.
Görüntüleri izleyenler tepki gösterdi.