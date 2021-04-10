Son dakika: İstanbul ve Antalya'da koronavirüs baskını! Görüntüler 'pes' dedirtti

Ayrıca, otele de cezai işlem uygulandı.

ANTALYA'DA GALA DÜZENLENDİ



Antalya'nın da dahil olduğu 'çok yüksek riskli' kentlerde, cuma günü saat 21.00 ile pazartesi günü 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanırken, 5 yıldızlı otelde gala gecesi düzenlendi.