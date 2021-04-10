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Giriş Tarihi: 10.4.2021 16:56 Son Güncelleme: 10.4.2021 16:59

: 'un göbeğinde sapık dehşeti! Genç kız kabusu yaşadı

SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Genç kız kabusu yaşadı

haberi: Cihangir'de genç kız kabusu yaşadı. Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda eli bıçaklı bir kişi, genç kıza arkadan yaklaştı. Boğazına bıçak dayayıp taciz etti. O anlar saniye saniye kaydedilirken görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada 'Cihangir sapığı' yakalansın kampanyası başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Korkunç olayın görüntüleri İstanbul'un Beyoğlu'nda bulunan Cihangir Sanatkarlar Parkı'ndan geldi. Genç kadını takip eden eli bıçaklı sapık, zavallı kadının boğazına bıçak dayayarak parkın içerisinde taciz etti.

Parkı gören bir vatandaşın cep telefonundan çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan korkunç görüntüler, büyük tepki topladı.

Görüntülerde, tacizci genç kadının boğazına bıçak dayayarak tacizcinin ardından kaçtığı gözleniyor.

Sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de genç kadına bıçaklı sapık dehşeti! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı...

Bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Genç kız kabusu yaşadı
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