Sonun televizyondaki kadın cinayetleri gibi olur’

Konya'da 4 gün önce tartıştığı kayınpederi Ramazan Başarı'yı oğlunun okulunun önünde bıçaklayarak öldüren Tolga Kaya'nın 10 yıllık eşi Serap Kaya'nın ifadesine SABAH ulaştı. Eşinin alkol ve uyuşturucu kullandığını anlatan Kaya şunları söyledi:Evliliğimiz boyunca sorun yaşadık. 3 yıl önce de darp edildiğim için şikayette bulundum. Bana, kadın cinayetlerini örnek göstererek, "Senin sonun da bu kadınlar gibi olur. Benden ayrılırsan yüzüne kezzap döküp yakarım, sana da iftira atarım" tehditlerinde bulundu.Olaydan bir gün önce de alkollü geldi. Olay sabahı da maddi sorunlar nedeniyle telefonumu satmak istedi. Çocuklarımızın telefondan ders izlediklerini söyleyince tokat attı. Yere düşünce de tekmeledi. KADES'e ihbarda bulununca kaçtı. Şikayette bulundum. Tedbir kararı uygulandı.Babam beni korumak için önüme geçince, ceketinin koluna sakladığı bıçağı çıkartarak bıçakladı.