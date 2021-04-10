Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı gelirken müminler oruç tutma ibadetini gerçekleştirilecek. Kronik hastalığı veya ilaç kullanmak zorunda kalan hastalar orucu bozan ve bozmayan şeyleri merak ediyor. Uzmanlar kan basıncının kontrol altında olmasına ve kullanılan ilaçların oruç tutmada belirleyici faktörlerin başında geldiğini belirtiyor. Tansiyon hastaları ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacaklarını merak eden kişiler arasında bulunurken detaylı bilgi araştırması yapıyor. Buna göre; Tansiyon hastası oruç tutabilir mi? Ramazan ayında tansiyon hastaları oruç tutabilir mi?

Tansiyon hastası oruç tutabilir mi? Ramazan ayında tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Bu soruların yanıtı Ramazan ayında oruç tutmak isteyen tansiyon hastaları tarafından merak ediliyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, tansiyon hastalığının oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Kalp hastalığına, böbrek yetmezliğine varıncaya kadar herhangi bir kanser çeşidine sahip olan kişilerin oruç tutmaları sağlık açısından uygun görülmezken tansiyon hastalarının oruç tutma durumları araştırılıyor. İşte tansiyon hastalarının oruç tutma durumları ile ilgili detaylar…

TANSİYON HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Tansiyon hastaları ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacaklarını merak edenler arasında yer alıyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekirken tansiyon hastasının oruç tutmasıyla ilgili detaylar şöyle;