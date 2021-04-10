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Giriş Tarihi: 10.4.2021 07:33 Son Güncelleme: 10.4.2021 07:33

Evde için niyet etmek! Teravih namazı için nasıl niyet edilir?

Evde teravih namazı için niyet etmek! Teravih namazı için nasıl niyet edilir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Ramazan'ın gelişi ile birlikte en çok merak edilen sorulardan birisi ise için nasıl niyet edilir olarak öne çıkıyor. İslam alemi için oldukça önemli ve mübarek olan bu ayda, koronavirüs salgını nedeniyle camilerde teravih namazı kılınamayacak. Peki, evde kılınacak teravih namazı için nasıl niyet edilir? İşte, evde Teravih namazı için niyet etmek hakkında bilgiler

Mübarek Ramazan ayının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ramazan ayının vazgeçilmez ibadetlerinden birisi de Teravih namazı kılmaktır. Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle evde teravih namazı kılınacak. Durum böyle olunca, evde teravih namazına nasıl niyet edilir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

EVDE TERAVİH NAMAZI İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 12 Nisan gecesi kılınacak. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kılınacak olan namazı doğru şekilde kılmak isteyen vatandaşlar Teravih namazı için nasıl niyet edilir sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor.

TERAVİH NAMAZI İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya."

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

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Evde teravih namazı için niyet etmek! Teravih namazı için nasıl niyet edilir?
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