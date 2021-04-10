Tiroid hastaları oruç tutabilir mi? Ramazan ayında Tiroid hastaları nasıl oruç tutabilir?

Tansiyon hastası oruç tutabilir mi? Ramazan ayında tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Bu soruların yanıtı Ramazan ayında oruç tutmak isteyen tansiyon hastaları tarafından merak ediliyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, tansiyon hastalığının oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Kalp hastalığına, böbrek yetmezliğine varıncaya kadar herhangi bir kanser çeşidine sahip olan kişilerin oruç tutmaları sağlık açısından uygun görülmezken tansiyon hastalarının oruç tutma durumları araştırılıyor. İşte tansiyon hastalarının oruç tutma durumları ile ilgili detaylar…
Tansiyon hastaları ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacaklarını merak edenler arasında yer alıyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekirken tansiyon hastasının oruç tutmasıyla ilgili detaylar şöyle;
Tansiyon hastası olan bireylerin oruç tutup tutmaması gerektiği hastalığının seviyesi, aldığı tedavi veya Ramazan Ayı'nın mevsimi gibi şartlara göre değişebilmektedir. Hasta eğer ki gün içinde tansiyon hastalığı ile alakalı birden fazla ilaç tüketiyorsa hekimler bu kişilere oruç tutmamaları yönünde tavsiye vermektedirler. Orucunu günü gününe tutamayan ve sürekli hastalığından dolayı kazaya bırakamayan kişiler, her gün için bir fakire fidye vermelidirler.
Özellikle tansiyon hastalarının genel olarak kullandıkları ilaçlar arasında idrar sökücüler bulunduğundan ve vücuttan atılan sıvının yeri gün içinde su tüketimi ile doldurulduğundan bu tip ilaçları kullanan hastaların oruç tutmamaları gerektiği önerilmektedir. Yüksek tansiyon genel olarak böbrek ve kalp yetmezliğine sebep olduğundan bu kişilerin birçok ilaç alma zorunluluğu bulunmaktadır. İlaçların aksatılmaması için de bu kişilerin oruçlarını tutmamaları uygun olmaktadır.
Tansiyon hastalığı nedeniyle günde yalnızca bir adet ilaç kullanan ve herhangi ek bir hastalığı bulunmayan hastalar ise sürekli hekim kontrolünde oruç tutabilmektedirler.
İftarda hafif bir çorba veya iftariyelikler ile başlayıp bir süre ara verin. Ardından yemeğe devam edin.
Sofranızda balık, kuru baklagil ve sebzelere bol bol yer verin. Yoğurt, zeytinyağı, kuru yemiş de tüketebilirsiniz.
Hamur işi ve yağlı gıdaları tüketmemeye çalışın.
Tuz tüketimini sınırlayın.
Tatlı tüketmek istiyorsanız tercihinizi sütlü ya da meyveli tatlılardan yana kullanın. Haftada iki defadan fazla tatlı yemeyin.
Sahurda da iftarda da yavaş yiyin ve yediklerinizi iyice çiğneyin.
Tansiyonunuzu güvenilir bir tansiyon cihazıyla sabah ve akşam düzenli olarak ölçmeye özen gösterin.
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