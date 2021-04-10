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Giriş Tarihi: 10.4.2021 13:09 Son Güncelleme: 10.4.2021 13:25

Terör nedeniyle yasak olan bölgeye yıllar sonra girdiler

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Terör nedeniyle yasak olan bölgeye yıllar sonra girdiler

Kuzey Irak sınırında bulunan ’nin Çukurca ilçesinde mantar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar daha önce terör örgütünün saldırıları nedeniyle yasaklı olan bölgelerde mantar toplamaya başladı.

Bölgede güvenlik güçleri tarafından sağlanan huzur ortamıyla birlikte yasaklı olan birçok bölgede güvenlik sağlandı. İlçe sakinlerinden Mustafa Ertunç, "Bölgemizde sağlanan huzur ortamıyla birlikte giremediğiniz birçok yere artık rahatça gidebiliyoruz" dedi. Ertunç, "Hem özlem duyduğumuz yerleri görme şansına sahip oluyoruz hem de mantar topluyoruz. İnşallah bu huzur ortamı devam eder bizlerde arkadaşlarımızla memleketimizde güzel günler geçirmeye devam ederiz. Eskiden maalesef can güvenliği nedeniyle buralara gelemiyorduk. Fakat şimdi rahat ve güvenli bir şekilde dağlarımızı gezip mantar topluyoruz" dedi.

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Terör nedeniyle yasak olan bölgeye yıllar sonra girdiler
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