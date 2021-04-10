Ümraniye’de silahlı saldırı! Önce ateş etti, sonra araba çarptı!

İstanbul Ümraniye'de yaşanan korkunç olayda 59 yaşındaki A.A. isimli adam, F.T. ve F.K. isimli 2 kişinin kendisinden yüklü miktarda para ve altın aldıklarını ancak geri ödemediklerini iddia etti. Oturdukları mahallede dolaştığı esnada kendisine borçlu olan 2 kişiyi arabada otururken gören A.A., sinirlenerek yanlarına gitti.

ARABANIN İÇİNE ATEŞ ETMİŞ

Arabanın yanına giden 59 yaşındaki A.A., aniden belindeki silahı çıkararak arabanın içindeki 2 kişiye ateş etmeye başladı. A.A.'nın silahlı saldırısı sonrası arabanın içindeki 2 kişiden F.T. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşan A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.A., İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen şüpheli adam, savcılık ifadesinin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRISINI KABUL ETTİ

Mahkemedeki sorgusu sırasında yaptığı savunmada A.A., 'Bana borçlarını bir türlü ödemiyorlardı. Mahalleden de taşındıkları için bulamıyordum. İkisini arabada görünce konuşmak amaçlı yanlarına gittim. Bana hakaret etmeye başladılar. Bende babamın hediyesi olan ve yanımda taşıdığım silahı çıkararak ateş etmeye başladım. Özellikle F.T.'nin belden aşağısına ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum.' dedi.

'BANA ARABAYLA ÇARPTILAR'

Şüpheli adam, savunmasının devamında arabadaki 2 kişiden sadece F.T.'ye ateş ettiğini, F.K.'nın silahı görünce kaçtığını, olay sonrası arabanın yanından ayrıldığı esnada bir aracın arkasından hızla gelerek kendisine çarptığını ve kendisinin ağır şekilde yaralandığını söylerken 'Bana çarpan F.K. olabilir. Onlar beni mecbur bıraktı. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.' şeklinde konuştu.

SİLAHLI ADAM TUTUKLANDI

Mahkemedeki sorgusunun ardından şüpheli A.A., 'Kasten öldürme' suçundan İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmasına karar verildi.