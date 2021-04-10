Uyuşturucu parası vermeyen annesini darp etti

Olay, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin oturduğu eve girmemesi için uzaklaştırma kararı bulunan madde bağımlısı Mansur Al eve geldi. Uyuşturucu almak için para isteyen ve olumsuz yanıt alan Mansur Al, annesini darp etmeye başladı.Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan komşuları polisi aradı.

Adrese gelen polis, komşuda bulunan yedek anahtarla eve girip Mansur Al'ı gözaltına aldı. Kanlar içinde yerde yatan Gülbani Al, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.