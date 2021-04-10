Uyuşturucunun şifresi: Kübra geldi mi, hazır mı?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Adana, Mersin, Osmaniye ve Diyarbakır'da yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda 13 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 86 kilo 17 gram esrar, bin 450 gram bonzai ham maddesi, 156 gram bonzai, 25,54 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik hap elegeçirildi.

Gözaltına alınan uyuşturucu tacirlerinin polise yakalanmamak için şifreli konuştukları tespit edildi. Zanlıların uyuşturucu satışı yapacakları sırada "Kübra geldi mi", "Kübra'yı alacak mısın", "Kübra hazır gelin alın" diye şifreli konuşma yaptığı öğrenildi. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.