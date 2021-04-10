Vahşi cinayete kurban giden Emine, beyaz gelinlikle uğurlandı

Korkunç cinayet önceki gün Elazığ merkez Aksaray Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 21 yaşındaki Salih Yılmaz Coşkun, gece saatlerinde boş bir bakaraka 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'yi defalarca bıçakladı. Olay yerinde yapılan incelemede Emine Fulya Akçelebi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından kaçan zanlı polis tarafından bir yakınının evinde gözaltına alınarak Adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BEYAZ GELİNLİKLE UĞURLANDI



Emine Fulya Akçelebi için Fevzi Çakmak Mahallesindeki Ehlibeyt Cem evinde cenaze namazı kılındı. Namaza, Vali Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Tabutun üstüne ise gelinlik örtüldü. Namazın ardından Akçelebi'nin cenazesi Avcılı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA



Akçelebisinin Avukatı Derya Demir, olayın ardından açıklama yaptı.



Ailenin, kızlarının zorla kaçırıldığı iddiasında olduğunu söyleyen Demir, "Olayla ilgili basında yer alan bazı sıkıntılı açıklamalar nedeniyle ayrıca bir açıklama yapma gereği duyduk. Babası ve ailesi kızlarının zorla kaçırıldığı iddiasında. Akşam saatlerinde bahar kardeşini parka götüreceğim diye evden ayrılmış. Daha sonrasında da bahardan herhangi bir haber alınamamış. Aile Bahar'ın zorla kaçırıldığı iddiasındadır. Olayın faaliyle alakalı herhangi bir beraberliği kesinlikle söz konusu değilmiş. O yüzden basında geçen sevgili durumları da gerçeği yansıtmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ailesi herhangi bir tanışıklığının, gönül ilişkisinin veya sevgililik durumunun olmadığını bildirdiler. Bahar evden hazırlıksız bir şekilde çıkıyor. Bir yere gitme kastı ile hareket etmemiş. Kardeşimi parka götüreceğim diye ayrılmış. Olay sonrası babası kızına ulaşamamış. Aileye de daha sonra Bahar'ın arkadaşlarından birkaç kişi ulaşıp onlar bilgi vermişler" dedi.