Vakaların yüzde 40’ı İstanbul’da

Türkiye'de dün 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 408 oldu. Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, vefat sayısı 33 bin 454, ağır hasta sayısı 2 bin 658 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mart ayının başına göre İstanbul'da 10 kat arttığını ve İstanbul'un durumunun ülkenin durumunu belirlediğini ifade etti. Koca, "Ülkemizde vakaların % 40'ı İstanbul'da" ifadesini kullandı.