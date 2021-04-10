Vali Bilmez, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek istedi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş görseli finale kaldı. Vali Mehmet Emin Bilmez, oy kullandığı Van Gölü fotoğrafının birinci olması için destek istedi.



NASA'nın başlattığı yarışmada 32 fotoğraf arasında bulunan ve Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.





Van Gölü'nün finale kaldığı fotoğrafını oylayan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nün çok önemli bir değer olduğunu belirterek, "Her iki fotoğrafta çok güzel. Ancak Van Gölü'nün çekilen fotoğrafı, etkileyici ve gölümüzün ne kadar gizemli olduğunu gösteriyor. Van Gölümüzün birinci olması ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin tanıtımına çok katkısı olacaktır. Van Gölü gerçekten sahip çıkılması gereken ender değerlerden birisi. Van Gölü konusunda farkındalık yaratmak, Van Gölüne vatandaşlarımızın sahip çıkması, kirletilmemesi, gelecekteki nesillere aynı mavilikte teslim edilmesi için inşallah katkısı olur. Bunun turizmimize de katkısı olacağına inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi Van Gölümüzü birinci yapmak için oy kullanmaya davet ediyorum." dedi.