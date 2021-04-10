Yerli aşıda faz-3 bu ayın sonunda

Kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli inaktif aşı adayının faz-2 çalışmalarında 2. doz son gönüllülere uygulandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) gönüllülere uygulanan son dozlarla birlikte yerli aşının faz-2 doz uygulamasının sona erdiğini söyledi. 3 hafta içinde yapılan değerlendirmelerin ardından bu ayın sonunda faz-3 çalışmalarına geçileceğini anlattı.Çalış, "İki veya üç hafta sonra gönüllülerden alacağımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliğini ortaya koyacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Aşımızın etkinliğini belirledikten sonra sonuçlarını Sağlık Bakanlığımıza bildireceğiz. Faz-3 aşamasına geçmiş olacağız. Bu aşamada Sağlık Bakanlığı devreye girecek. Çünkü faz-3 çalışmaları en az 3 bin kişi üzerinde ve başka ülkelerde de yapılacak kapsamlı bir çalışma olacak" dedi. Aday aşının ikinci doz uygulaması yapılan bir aşı gönüllüsü ise hiçbir yan etki görülmediğini belirtti.Türkiye'nin dört bir yanında aşı uygulaması devam ederken Sağlık Bakanlığı, BioNTech ve Sinovac'ın ardından iki yeni aşı için daha devreye girdi. Yerli aşı devreye girene kadar aşı seçeneklerini artırmak isteyen Sağlık Bakanlığı, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları için görüşmelerini sürdürüyor.ABD'de yaygın bir şekilde kullanılan ve BioNTech ile aynı teknolojiyle üretilen Moderna'nın yüzde 94 oranında koruyuculuğu bulunuyor. Johnson&Johnson aşısının ise tek doz olması nedeniyle aşılama sürecini hızlandıracağı düşünülüyor. Bazı hastalarda kan pıhtılaşmasına yol açtığı için İngiltere'de 30 yaş altındakilere yapılmayacağı açıklanan AstraZeneca aşılarının kullanılması ise düşünülmüyor. Toksikoloji testleri olumlu devam eden Sputnik V aşısının ise herhangi bir aksilik olmaması halinde önümüzdeki aylarda Türkiye'de de üretilmesi hedefleniyor. BioNTech aşısının sevkiyatı yaz aylarında daha da hızlanarak yılsonuna kadar 30 milyon doza tamamlanacak.